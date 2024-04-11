Депутат ГД Ивлев: слова Пентагона по Крыму отражают агрессивную политику США

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев, комментируя заявление помощника главы Пентагона по международной безопасности Селесты Уолландер о "захвате" Украиной Крыма, подчеркнул, что Вашингтон ведет агрессивную и циничную политику против РФ.