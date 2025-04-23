Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Потеряли не только бизнес, но и семью, а их выселение с Бали стало анекдотом: Сбежавшие из РФ столкнулись с проблемами

Потеряли не только бизнес, но и семью, а их выселение с Бали стало анекдотом: Сбежавшие из РФ столкнулись с проблемами

Avia.pro - СМИ Руслан Белый, Татьяна Лазарева, Илья Прусикин и другие звёзды, покинувшие Россию после 2022 года, столкнулись с суровой реальностью: их русофобские высказывания и статус иноагентов лишили их заработков, контрактов и былой славы.

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Комментарии
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Maxim
просто глупые: актёр без зрителя - никто, ёжику понятно ..
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18 час.
Надежда
&quot;Руслан Белый, стендап-комик, чьё имя гремело&quot; И где оно &quot;гремело&quot;? Если бы не СВО, то я бы так и не знала ни белого, ни серого... комика-шута)🤡
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11 час.
Виктор Гайдуков
Дерьмо всегда выпадает в осадок, а осадок выбрасывают на помойку. Всё логично.
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10 час.
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