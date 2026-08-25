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Зачем директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Россию

Зачем директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Россию

Директор Национальной разведки Джон Рэтклифф прибыл в Россию. Об это стало известно после того, как в московском аэропорту был замечен американский военно-транспортный самолет и дипломатический кортеж.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Приехал просить...&quot;ДЯДЕНЬКА...НЕ БЕЙ НАС&quot;...
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4 н.
Daddy Bo
А может, они хотят отбомбить Иран чем горячим и приехали договариваться, чтобы наши не вмешивались? Всë прочее из мыслимого, вроде бы доступно  телефонным переговорам...
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4 н.
Igor Shumarin
Приехал замять какое то дело. Обычно бывает после раскрытия  провокаций. Или его визит даёт какой то знак своим, типа &quot;пора начинать...&quot;.
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4 н.