Директор Национальной разведки Джон Рэтклифф прибыл в Россию. Об это стало известно после того, как в московском аэропорту был замечен американский военно-транспортный самолет и дипломатический кортеж.
Зачем директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Россию
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Приехал просить..."ДЯДЕНЬКА...НЕ БЕЙ НАС"...
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4 н.
Daddy Bo
А может, они хотят отбомбить Иран чем горячим и приехали договариваться, чтобы наши не вмешивались? Всë прочее из мыслимого, вроде бы доступно телефонным переговорам...
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4 н.
Igor Shumarin
Приехал замять какое то дело. Обычно бывает после раскрытия провокаций. Или его визит даёт какой то знак своим, типа "пора начинать...".
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4 н.
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