Спасение Европы.

– Пустите. отойдите. не мешайте. я не могу стоять в очередь. я могу умереть в любую минуту. какие деньги? Мне все должны! – Сестра, что за шум в приёмном покое? Кто там ломится, как сумасшедший? Надеюсь, не Украина? Если да, скажите, в долг больше не принимаем, пусть прикладывают подорожник к голове, а лучше камень с размаху – всё равно ей уже ничем не помочь, тут нужен хирург, а лучше патологоанатом для точного и окончательного диагноза! – Доктор, это Европа! Но она в каком-то неадекватном состоянии – вся всклокоченная, как Борис Джонсон, худая, как Урсула фон дер Ляйен, страшная, как посол Америки в России! Глаза вытаращила, на всех кидается, зубы оскалены, изо рта пена! Такое ощущение, что больна бешенством в последней стадии! – И что ей нужно? Она ходит и ходит, требует лечения, а сама не выполняет ни одной моей рекомендации! И зачем ей доктор? Только время отнимает у тех, кто хочет жить и имеет для этого мозги! Не отвяжется ведь? Только распугает мне всех пациентов! Ладно, пустите эту ненормальную – лучше с ней поговорить, чем отбиваться до самой ночи! – Доктор, я снова к вам! Ваши таблетки мне не помогают! Да, я их не пила, потому что там, в инструкции, есть текст на русском языке, а от всего русского меня пучит! – Я бы рекомендовал тебе, Европа, уголь, но ты ведь опять откажешься! – Мне нельзя уголь, я должна быть красивая и зелёная! – Сдохнешь ты на такой диете, милая! Где ж ты эту дрянь подцепила? Сиди ровно, сожми булки – тебе нельзя терять газы! – У меня полно газа, я заполнена им под самое горлышко, мне некуда его девать, я могу позволить себе красивую жизнь! – Это ты сейчас точно сказала, некуда тебе его девать – промышленность мы тебе уже вырезали, газовые электростанции ликвидировали, химические процессы отменили на корню, так что оставшимся в живых европейцам этого газа хватит надолго.