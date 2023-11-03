Критерии нуждаемости для предоставления адресной помощи с 01.11.2023.

Право на ежемесячное социальное пособие имеют граждане (семьи) при условии, если их среднедушевой доход, определяемый в исходя из доходов, полученных членами семьи (гражданином) в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь (далее - среднедушевой доход), по объективным причинам ниже наибольшей величины бюджета прожиточного минимума .