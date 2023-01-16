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НМ ДНР: украинские военные, убегая в панике из Соледара, бросили там оружие и боеприпасы, в том числе производства НАТО

НМ ДНР: украинские военные, убегая в панике из Соледара, бросили там оружие и боеприпасы, в том числе производства НАТО

Украинские военнослужащие, убегая в панике с территории расположенного в Донбассе города Соледара, бросили там оружие и боеприпасы, в том числе производства Североатлантического альянса.

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