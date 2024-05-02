Рекордный рост цен на яйца привел к появлению новинки в магазинах — поштучной продаже яиц. А как вам такой маркетинговый ход?)))😏.
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Рекордный рост цен на яйца привел к появлению новинки в магазинах — поштучной продаже яиц. А как вам такой маркетинговый ход?)))😏.