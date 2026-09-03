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Красный Север

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Лишь около четверти жителей ЯНАО готовы работать со второй половиной

Лишь около четверти жителей ЯНАО готовы работать со второй половиной

Ямальцы из круга близких и родственников предпочитают друзей в качестве коллег и начальников, подвел итоги опроса крупнейший сервис России по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

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