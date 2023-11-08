Астрономы подтвердили наличие особенностей в атмосферах нормальных звезд

Научный сотрудник ИНАСАН Романовская Анна и ее коллеги исследовали спектры звезд, в которых на фоне яркого излучения звезды в непрерывном спектре видны узкие линии поглощения – эти линии создаются тяжелыми элементами в звездных атмосферах.