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Регионы России

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Тоттенхэм отказался от VMware и сократил лицензионные расходы на 85%

Тоттенхэм отказался от VMware и сократил лицензионные расходы на 85%

Английский футбольный клуб Тоттенхэм Hotspur отказался от использования программного обеспечения VMware, что позволило лондонской команде сэкономить около 85% на лицензионных платежах, информирует The Register.

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