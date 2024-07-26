В Тольятти произошел пожар на заводе «Куйбышевазот»

В Тольятти в ночь на 27 июля на территории завода «Куйбышевазот» начался пожар.В ГУ МЧС Самарской области сообщили, что сигнал о пожаре в Центральном районе по улице Новозаводская,6 поступил в 00:03.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Вот это бомба!". Неожиданное требование Путина к госкомпаниям затронет Урал, Сибирь и Дальний Восток
- Гениальный ход: Путин переиграл НАТО. Йеменцы прибыли в Москву с интересным предложением. США в панике готовят флот и авиацию
- Русский удар по бункеру в Одессе: Потери огромные, британцы выдвинули требования Зеленскому. Паника нарастает
Свежие комментарии