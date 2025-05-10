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Мирошниченко и Тринеев забили за «Херши» в 4-м матче серии плей-офф АХЛ с «Лихай Вэлли» (6:4). Победитель определится в 5-й игре

Форварды «Херши» помогли команде сравнять счет в полуфинале дивизиона с «Лихай Вэлли» (2-2, 6:4 в 4-м матче).

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