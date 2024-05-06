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Петербургский дневник

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Фигурист Роман Костомаров исполнил «Город, которого нет» на шоу Авербуха в Санкт-Петербурге

Фигурист Роман Костомаров исполнил «Город, которого нет» на шоу Авербуха в Санкт-Петербурге

Фигурист уверенно двигался в такт вместе с Авербухом Олимпийский чемпион Роман Костомаров вживую исполнил песню музыкального исполнителя Игоря Корнелюка «Город, которого нет» на шоу хореографа Ильи Авербуха в Санкт-Петербурге.

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