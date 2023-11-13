Собянин рассказал, как метро стало новой культурной площадкой Москвы

Проведение культурных мероприятий в метро происходит ночью На своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за последние 10 лет на станциях метро прошло более 50 крупных культурных мероприятий.
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