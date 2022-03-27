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Андрей Падин: «Фийон-Майе может за тренировку «намотать» 100 километров, вот и делайте выводы из его успехов»

Тренер мужской сборной Беларуси по биатлону Андрей Падин рассказал, почему россиянка Виктория Сливко работает с белорусской командой.

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