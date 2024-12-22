Изюминка новогоднего стола – не забудьте добавить: 4 вкусных и изысканных коктейля на разные вкусы Ольга БезродняяНа новогоднем столе важной частью праздничного украшения для поднятия настроения являются не только закуски и горячие блюда, но и коктейли, которые способны сделать вечер ещё более волшебным.