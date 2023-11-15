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Путин объяснил причины роста доверия к выборам в России

Путин объяснил причины роста доверия к выборам в России

РИАМО - 15 ноя. Президент России Владимир Путин объяснил причины роста доверия к выборам в стране. Глава государства отметил, что все дело в использовании современных стандартов избирательными комиссиями, сообщает РИА Новости.

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