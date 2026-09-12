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ИА Регнум

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Медведев: России нужно так поставить точку в СВО, чтобы потом никто не пискнул

Медведев: России нужно так поставить точку в СВО, чтобы потом никто не пискнул

Специальную военную операцию необходимо довести до конца и Россия должна завершить ее так, чтобы не допустить повторения ее причин.

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