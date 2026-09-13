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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Невилл считает, что гол Холанда засчитан ошибочно: «Мы увидим извинения от Pro Ref. Нет сомнений, что Энцо пытается сыграть в мяч и мешает Мартинесу»

Экс-защитник « Манчестер Юнайтед » Гарри Невилл считает, что Майклу Оливеру не следовало засчитывать гол Эрлинга Холанда в матче между «красными дьяволами» и « Манчестер Сити » (0:1).

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