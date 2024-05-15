«Скорпион М» уничтожил укрепление врага под Красногоровкой (ВИДЕО)

Наземный дрон-камикадзе «Скорпион М» уничтожил укрепление врага под Красногоровкой (ДНР). Бойцы отряда «Русские ястребы» совместно с военнослужащими 110-й бригады применили робота для уничтожения опорного пункта ВСУ.
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