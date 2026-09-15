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Совет по дому

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Пышные оладьи со свежими яблоками: делюсь рецептом идеального завтрака. Для уюта и сытости

Пышные оладьи со свежими яблоками: делюсь рецептом идеального завтрака. Для уюта и сытости

Расскажу про быстрый и простой вариант домашней выпечки, который наполнит кухню приятным фруктовым ароматом.

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