Venus Aerospace провела первые летные испытания ротационного детонационного ракетного двигателя   

Испытание RDRE / © Venus Aerospace Испытание подтвердило работоспособность конструкции RDRE, которую компания в будущем планирует использовать в своих пассажирских самолетах Stargazer, способных достигать сверхзвуковых скоростей.
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