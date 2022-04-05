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Раскрыты 5 хитростей, которые помогут увеличить урожай клубники в 2-3 раза

Раскрыты 5 хитростей, которые помогут увеличить урожай клубники в 2-3 раза

Как увеличить урожай клубники? Этим вопросом задавался, пожалуй, каждый дачник, ведь садовая земляника (официальное название клубники) – одна из самых распространенных и любимых огородных культур, да и поспевает на грядках раньше других ягод .

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