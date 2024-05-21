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Армия ЦАР и русские инструкторы ликвидировали группу боевиков

Армия ЦАР и русские инструкторы ликвидировали группу боевиков

На прошлой неделе - с 14 по 18 мая - силами русских инструкторов из Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) и FACA - Вооружённых сил ЦАР, была проведена операция по зачистке боевиков местечка Бубуи к северу от Банги.

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