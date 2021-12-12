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Невилл об игре «МЮ» с «Норвичем»: «Всю неделю говорили, что «МЮ» будет энергичным, но они были вялыми. Невероятно, сколько раз они потеряли мяч»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл остался недоволен игрой команды в матче АПЛ с «Норвичем» (1:0).

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