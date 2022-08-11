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Ник Кириос: «Без очков за «Уимблдон» мой рейтинг не гарантирует посев на US Open. Нужно использовать турниры в Монреале и Цинциннати»

37-я ракетка мира Ник Кириос рассказал о настрое перед US Open. «Я просто должен и дальше делать правильные вещи.

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