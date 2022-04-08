Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. УГМК – «Ника», курское «Динамо» сыграет с МБА

В пятницу, 8 апреля, откроются полуфинальные серии плей-офф женской Премьер-лиги. Екатеринбургский УГМК на своей площадке сыграет с «Никой» из Сыктывкара.

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