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МИД Армении: визит Пашиняна в Турцию и участие в форуме в Анталье не обсуждается

МИД Армении: визит Пашиняна в Турцию и участие в форуме в Анталье не обсуждается

ЕРЕВАН, 5 фев - РИА Новости. Визит премьер-министра Армении в Турцию и участие в дипломатическом форуме не обсуждается, сообщил в Facebook пресс-секретарь МИД страны Ваан Унанян.

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