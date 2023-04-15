Слово и дело

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Налоговые уведомления можно будет получать через «Госуслуги» уже с 1 июля

Налоговые уведомления можно будет получать через «Госуслуги» уже с 1 июля

Граждане России с июля текущего года будут получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через личный кабинет на портале «Госуслуги».

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