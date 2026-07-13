Путин разрешил "Роснефти" и аэропортам раскрывать меньше данных

Президент России Владимир Путин разрешил структурам "Роснефти" и топливным операторам аэропортов Екатеринбурга, Краснодара и Санкт-Петербурга самим определять объем раскрываемой информации согласно указу от 27 ноября 2023 года.
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