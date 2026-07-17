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Новичков: наследники не получают автоматически пенсионные накопления

Новичков: наследники не получают автоматически пенсионные накопления

Пенсионные накопления умершего родственника не перечисляются наследникам автоматически, заявил зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков («Справедливая Россия»).

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