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В советском фильме "Не могу сказать "прощай" постельная сцена не была игрой

В советском фильме "Не могу сказать "прощай" постельная сцена не была игрой

Исполнитель главной роли Сергей Варчук распускал руки под одеялом.Стало известно, как на самом деле снималась постельная сцена в известной советской мелодраме "Не могу сказать "прощай" – она вовсе не была игрой.

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