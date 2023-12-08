В советском фильме "Не могу сказать "прощай" постельная сцена не была игрой

Исполнитель главной роли Сергей Варчук распускал руки под одеялом.Стало известно, как на самом деле снималась постельная сцена в известной советской мелодраме "Не могу сказать "прощай" – она вовсе не была игрой.
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