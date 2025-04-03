Три доходных дома и городскую усадьбу признали памятниками архитектуры в Москве

Четыре исторических здания в центре столицы теперь включены в реестр объектов культурного наследия. Статус памятников архитектуры регионального значения присвоили двум зданиям на улице Остоженке — это доходные дома купца Якова Филатова (дом 3/14) и Германа Бройдо (дом 20), а также доходному дому Петра Скопника (улица Спиридоновка, дом 27/24) и городской усадьбе Софьи Боткиной (улица Покровка, дом 27, строение 1).
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