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Песьяков признался, что он подкаблучник: «Все, кто скажет обратное — обманут! Но папа тоже что-то решает в семье» 

— Были новости, что на трансфер в «Крылья» повлияла ваша жена — мол, она дружит с супругой одного из руководителей банка «Солидарность», спонсора «Крыльев», и предложила через нее вашу кандидатуру.

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