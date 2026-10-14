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The Eurasia Daily news agency

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South Korean Ambassador: Hyundai and Kia are looking for an opportunity to return to Russia

South Korean Ambassador: Hyundai and Kia are looking for an opportunity to return to Russia

Car manufacturers from South Korea — Hyundai and Kia concerns — remain very interested in the promising Russian market and are probably looking for ways to return to it.

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