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Аргументы недели

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Индия привлекает Meta* к уголовной ответственности за фейки о Моди во время протестов

Индия привлекает Meta* к уголовной ответственности за фейки о Моди во время протестов

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Комментарии
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LD
Leon D
Привлекать к ответственности дойник за то, что корова молоко не дает. Что за чушь!?
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