Suzuki показала электрическую альтернативу Vitara и новый Swift

Компания Suzuki в конце октября в рамках Japan Mobility Show презентует несколько новинок, в числе которых уже показанный, но переосмысленный кроссовер eVX, а также новый Swift, дебютировавший в образе концепта.
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