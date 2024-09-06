Профессор предупредила о скачках глюкозы из-за уровня сахара в энергетиках

Потребление энергетических напитков с высоким уровнем добавленного сахара, приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови, что в свою очередь вызывает инсулиновую резистентность и нарушает метаболические процессы в организме, предупредила в беседе с RT профессор кафедры бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк.