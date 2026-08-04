Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 835 подписчиков

«Продолжим путь в Европе»: мигранты в Сеуте готовы умереть, но не уходить

«Продолжим путь в Европе»: мигранты в Сеуте готовы умереть, но не уходить

Сложная обстановка на границах Испании, которую в эти минуты с новой силой штурмуют тысячи беженцев. В Мадриде — экстренное заседание министров внутренних дел ЕС, в самих странах Европы спешно придумывают варианты, как не допустить, чтобы миграционное цунами накрыло и их с головой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии