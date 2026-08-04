«Продолжим путь в Европе»: мигранты в Сеуте готовы умереть, но не уходить

Сложная обстановка на границах Испании, которую в эти минуты с новой силой штурмуют тысячи беженцев. В Мадриде — экстренное заседание министров внутренних дел ЕС, в самих странах Европы спешно придумывают варианты, как не допустить, чтобы миграционное цунами накрыло и их с головой.
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