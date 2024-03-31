Мониторинговая миссия ЮНЕСКО посетила Беларусь для оценки негативных воздействий забора на белорусско-польской границе

Минск рассчитывает на непредвзятые выводы международных экспертов по ситуации в Беловежской пуще. Мониторинговая миссия ЮНЕСКО посетила Беларусь для оценки негативных воздействий забора, возведенного Польшей на белорусско-польской границе.
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