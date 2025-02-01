Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladislav Glotov
    Очень неоднозначное впечатление производит выступление Москальковой. И действительно у жителей Горловки и Донецка, у ...Терпеть ненавижу ...
  • Сергей Киселев
    Такой  "друг" - он  не  хуже  врага?Азербайджанские С...
  • Сергей Киселев
    Согласен!Азербайджанские С...

⚡️⚔️⭐️Куда девать всех дроноводов после войны?

⚡️⚔️⭐️Куда девать всех дроноводов после войны?

Я как-то спросил одного уважаемого командира, под началом которого трудятся очень эффективные «фипивишники»: «Слушай, а куда мы после войны денем такое количество операторов БПЛА»? На что он, не задумываясь, ответил, что в будущем это будет одна из самых востребованных профессий и в сельском, и в лесном хозяйстве, и в дорожном строительстве, и в спасательных службах и бог знает где еще.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх