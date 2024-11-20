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Трамп пообещал назначить соучредителя WWE на пост главы Департамента образования

Трамп пообещал назначить соучредителя WWE на пост главы Департамента образования

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп пообещал выдвинуть соучредителя World Wrestling Entertainment (WWE) Линду Макмэн на пост главы Департамента образования, который он хотел ликвидировать.

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