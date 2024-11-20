Трамп пообещал назначить соучредителя WWE на пост главы Департамента образования

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп пообещал выдвинуть соучредителя World Wrestling Entertainment (WWE) Линду Макмэн на пост главы Департамента образования, который он хотел ликвидировать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии