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Непростой выезд для «Ак Барса» и важнейшее сражение для «Салавата Юлаева»

Непростой выезд для «Ак Барса» и важнейшее сражение для «Салавата Юлаева»

Olimpbet предлагает аналитику к матчам среды в КХЛ. «Адмирал» во Владивостоке примет гостей из Казани, а в Уфе встретятся местный «Салават Юлаев» и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

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