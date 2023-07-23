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Малком – в топ-10 самых дорогих трансферов лета. Райс – 1-й, Беллингем – 2-й, Хавертц – 3-й

«Зенит» продает полузащитника «Аль-Хилалю» за 60 млн евро. Согласно данным Transfermarkt, без учета бонусов больше пока заплатили только за шестерых футболистов.

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