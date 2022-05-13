«Кайрат» подписал профессиональный контракт с Труфановым

Воспитанник «Кайрата» Ян Труфанов подписал первый профессиональный контракт с алматинским клубом. Соглашение с 17-летним нападающим рассчитано до декабря 2024 года.

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