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«Жестокий ответ» за Севастополь будет: Лавров сказал. Белоусов — делает

«Жестокий ответ» за Севастополь будет: Лавров сказал. Белоусов — делает

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
НАДО НЕ ДОВОДИТЬ ДО ЭТОГО. НАДО СБИВАТЬ ДРОНЫ РАЗВЕДЧИКИ. а мохать после как погибли дети и люди это подло.а этого можно было избежать.сами говорите что операция а не война. а на операции не должны гибнуть нипочем мирные дети и взрослые.тек объявите что идет война.. и объявите военное положение и угоните украину в каменный век. вот тогда и будет крах украине.а так -на украине  кроме мужиков еще много женщин пока они кончатся сколько погибнет наших ребят. или руководству похрен. америка не успокоица пока сама не получит по зубам. разве не ясно что они говорят. а раз америка то и запад выложится до последнего ведь им уже терять нечего. они и так почти все уже потеряли. и пропаганда у них идет лучшим способом. они свой народ так напугали РОССИЕЙ что они и сами пойдут воевать....
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