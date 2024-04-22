В Хабаровске освятили автомобили для СВО

В Хабаровске протоиерей Константин Жигалин, настоятель строящегося храма святой новомученицы Екатерины Арской, освятил автомобили, которые отправятся бойцам в зону проведения специальной военной операции.
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