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Курские новости

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В Курске изменят подход к сносу незаконных гаражей

В Курске за год демонтировали 50 незаконных гаражей, более 3 тысяч объектов ещё предстоит ликвидировать.

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