Бывший разведчик назвал знакомого с инопланетными секретами политика

Бывший сотрудник Национального управления военно-космической разведки США Дэвид Груш, в июле выступивший перед американскими политиками с докладом об инопланетных технологиях, рассказал, что спецслужбы скрывали их существование даже от президентов США или директоров ЦРУ.
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