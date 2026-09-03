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Греф: российская экономика находится в состоянии "переохлаждения"

Греф: российская экономика находится в состоянии "переохлаждения"

Кредиты стали настолько дорогими, что бизнесу невыгодно вкладываться в развитие Российская экономика переживает период переохлаждения, заявил на Восточном экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф.

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